Božićna poslanica Srpske pravoslavne crkve

blagodat, milost i mir od Boga Oca, i Gospoda našega Isusa Hrista, i Duha Svetoga, uz sveradosni božićni pozdrav: Mir Božji – Hristos se rodi! Draga braćo i sestre, I ove godine milosti Gospodnje, sa svima vama deleći radost Roždestva, opet i opet blagovestimo jedino novo pod suncem: susret, zagrljaj i celiv prolaznog i neprolaznog, neba i zemlje, Boga i čoveka — Rođenje Spasa Koji je Hristos Gospod (Luk. 2, 10 – 11). Objavimo sa pastirima, poklonimo se sa