Dončićevo božićno čudo: Ludačka trojka za pobedu Lejkersa nad Pelikansima!

Neverovatan potez koji je odlučio utakmicu Luka Dončić je ludačkom trojkom u finišu doneo Lejkersima preokret i pobedu nad Pelikansima u gostima, čime je LA nastavio pohod ka vrhu Zapada.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su Nju Orleans Pelikanse rezultatom 111:103, iako su veći deo meča proveli u zaostatku. Presudna je bila poslednja četvrtina, u kojoj su gosti nadigrali domaćina sa 32:17 i preokrenuli tok utakmice. Ključni potez viđen je nekoliko minuta pre kraja, kada je Luka Dončić pogodio trojku iz izuzetno teške pozicije i odveo Lejkerse na 105:96, čime je praktično rešeno pitanje pobednika. Slovenački bek se pri šutu maksimalno izvio u