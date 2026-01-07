Dončićevo božićno čudo: Ludačka trojka za pobedu Lejkersa nad Pelikansima!

Hot sport pre 26 minuta
Dončićevo božićno čudo: Ludačka trojka za pobedu Lejkersa nad Pelikansima!

Neverovatan potez koji je odlučio utakmicu Luka Dončić je ludačkom trojkom u finišu doneo Lejkersima preokret i pobedu nad Pelikansima u gostima, čime je LA nastavio pohod ka vrhu Zapada.

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa savladali su Nju Orleans Pelikanse rezultatom 111:103, iako su veći deo meča proveli u zaostatku. Presudna je bila poslednja četvrtina, u kojoj su gosti nadigrali domaćina sa 32:17 i preokrenuli tok utakmice. Ključni potez viđen je nekoliko minuta pre kraja, kada je Luka Dončić pogodio trojku iz izuzetno teške pozicije i odveo Lejkerse na 105:96, čime je praktično rešeno pitanje pobednika. Slovenački bek se pri šutu maksimalno izvio u
Otvori na hotsport.rs

Povezane vesti »

Dabl-dabl Dončića i neverovatna trojka koja je prelomila meč VIDEO

Dabl-dabl Dončića i neverovatna trojka koja je prelomila meč VIDEO

B92 pre 1 sat
​Košarkaši Majamija poraženi od Minesote

​Košarkaši Majamija poraženi od Minesote

Politika pre 51 minuta
Minesota pobedila Majami, devet poena Jovića

Minesota pobedila Majami, devet poena Jovića

Danas pre 1 sat
Minesota pobedila Majami, devet poena Jovića

Minesota pobedila Majami, devet poena Jovića

Nedeljnik pre 1 sat
Vicešampion zakucan za dno! Novi poraz očajne Indijane! (video)

Vicešampion zakucan za dno! Novi poraz očajne Indijane! (video)

Kurir pre 1 sat
VIDEO Težak poraz Jovića i Majamija, dva iznenađenja u NBA ligi

VIDEO Težak poraz Jovića i Majamija, dva iznenađenja u NBA ligi

Nova pre 1 sat
Luka Dončić pobesneo na Božić: Unosio se u lice publici, pa dobio udarac iza leđa

Luka Dončić pobesneo na Božić: Unosio se u lice publici, pa dobio udarac iza leđa

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaLos Anđeles

Sport, najnovije vesti »

Odlazak iz Humske: Partizan poslao igrača u Tursku i čeka milione!

Odlazak iz Humske: Partizan poslao igrača u Tursku i čeka milione!

Hot sport pre 6 minuta
Poznato kad Novak dobija rivale za Australijan open

Poznato kad Novak dobija rivale za Australijan open

Sport klub pre 6 minuta
Zvanično - Nejmar potpisao, a sad misija "Mundijal"

Zvanično - Nejmar potpisao, a sad misija "Mundijal"

Sportske.net pre 1 minut
Nije samo Ovusu - Radnikov štoper na ceni, želi ga poljski velikan!

Nije samo Ovusu - Radnikov štoper na ceni, želi ga poljski velikan!

Sportske.net pre 16 minuta
Francuski reprezentativac u Fenerbahčeu do 2030.

Francuski reprezentativac u Fenerbahčeu do 2030.

Sport klub pre 16 minuta