Studenti u blokadi: 17. januara u Novom Sadu otkrivamo šta znači pobeda (VIDEO)

In medija pre 3 sata
Studenti u blokadi objavili su video kojim najavljuju skup u Novom Sadu 17. januara.

Pod naslovom „Šta znači pobeda?“, oni u spotu poručuju „17. januara vidimo se u Novom Sadu“. –Ali za čas da se vratimo na početak. Mi studenti nismo slutili šta nas sve čeka kada smo krenuli u ovu borbu. Od tog momenta gradili smo zajedništvo. U blokadi, u radosnim momentima, u problemima. Nismo se delili, već smo gradili jedinstvo. Trudom i radom smo zadobili poverenje, a energija koja se nakupila tokom 2025. godine sada dobija novi oblik. Sledi konkretizacija
Novi Sad

