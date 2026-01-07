Američki saveznik se odredio po pitanju američke aneksije: Budućnost Grenlanda se mora odrediti na jedan način (video)

Samo Danska i Grenland mogu odlučivati o pitanjima budućnosti tog ostrva, izjavio je danas kanadski premijer Mark Karni, upitan o pretnjama američkom aneksijom. "Budućnost Grenlanda je odluka isključivo naroda Grenlanda i Danske", rekao je Karni novinarima u Parizu.

Nekoliko sati ranije, lideri velikih evropskih sila okupili su se i podržali Grenland, navodeći u zajedničkom saopštenju da ostrvo pripada njegovom narodu, prenosi Rojters. Karni se kasnije sastao sa danskom premijerkom Mete Frederiksen i naglasio podršku Kanade suverenitetu i teritorijalnom integritetu Danske, uključujući Grenland, "koji se mora poštovati u skladu sa međunarodnim pravom", navodi se u saopštenju iz njegovog kabineta. Sve ovo dolazi nakon najave