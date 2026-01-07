Beograđani, važno! Normalizovan saobraćaj na 9 autobuskih linija, a ove voze skraćeno zbog snega! Trolejbusi ne idu, zamenjeni autobusima

Zbog ledenih uslova i snega koji je pao tokom noći, došlo je do privremenih izmena u gradskom saobraćaju u Beogradu, kažu u Sekretarijatu za javni prevoz.

Autobuska linija 82 saobraća izmenjeno do stajališta "Ljubinke Bobić", dok linija 38 saobraća do stajališta "Nikole Grulovića". Izmene su uvedene i na liniji Eko 2 na kojoj se gradski prevoz odvija Ulicom cara Dušana. Iz GSP-a ističu da trolejbusi i dalje ne saobraćaju, te da su autobusi preuzeli linije 28, 29, 40, 41 i liniju 21. Na autobuskim linijama 9A, 18, 32, 65, 78 i 83 saobraćaj je normalizovan. Takođe, gradski prevoz je normalizovan i na linijama 16, 25 i
