"Gledam Sašu Obradovića i njegov govor tela - znam šta misli", Vlade Đurović u svom stilu analizirao bolan poraz Zvezde: Nezadovoljan sam!

Iskusni košarkaški stručnjak i analitičar "Arene sport", Vlade Đurović, analizirao je poraz Crvene zvezde u 20. kolu Evrolige.

Podsetimo, Zvezda je pred svojim navijačima poražena od Valensije rezultatom 106:89. Đurović smatra da su crveno-beli "premekano" ušli u ovaj meč. "Zvezda je primila 76 od Valensije u Valensiji, a sada 106. Dakle, 30 poena više. Očekivao sam da će Zvezda ući ratnički u meč kao u treću četvrtinu, sudije tu propuste da sviraju faul, nastane ludilo", kaže Đurović i dodaje: "Odigrala je Zvezda mekano prvo poluvreme, rekao sam pred meč da ovaj trener ide na stotku, ali