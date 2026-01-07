Kako slave božić Srbi na Kosovu i metohiji: Hram Svetog Dimitrija u Severnoj Mitrovici premali za sve vernike na božićnoj liturgiji (video)

Ponoćnu Božićnu liturgiju u manastiru Gračanica služio je mitropolit raško-prizrenski Teodosije sa sveštenstvom eparhije raško-prizrenske pred velikim brojem vernika.

Sveštenik Darko Marinković, čitajući Božićnu poslanicu patrijarha Porfirija, pozvao je na prevazilaženje podela, jer smo, kako je dodao, neophodni jedni drugima. Nakon liturgije i Svete tajne pričešća, sveštenik Marinković je pred vernicima pročitao Božićnu poslanicu patrijarha Porfirija, i naglasio da nas vera uči da u teškim vremenima ne čekamo bolja, već da sami počnemo da živimo drugačije. „Braćo i sestre ljubimo jedni druge, ne rečju ni jezikom nego delom i