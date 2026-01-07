Normalizovan saobraćaj na aerodromu "Nikola Tesla": Svi avioni poleću i sleću u Beograd

Kurir pre 1 sat
Normalizovan saobraćaj na aerodromu "Nikola Tesla": Svi avioni poleću i sleću u Beograd

Kako navode, sve operativne službe angažovane su u punom kapacitetu kako bi se obezbedilo da operacije teku bezbedno, a avio-saobraćaj nesmetano i da eventualni uticaj vremenskih uslova bude minimalan.

Prethodnih dana, ekstremni vremenski uslovi znatno su otežali avio saobraćaj širom Evrope, zbog čega se oglasila i nacionalna avio-kompanija Er Srbija. - Snažne snežne oluje i loši meteorološki uslovi paralizovali su rad brojnih aerodroma, uključujući ključna evropska čvorišta, što je dovelo do masovnih kašnjenja i otkazivanja letova. Posebno teška situacija zabeležena je u zemljama poput Nemačke, Grčke i Velike Britanije, gde je saobraćaj u pojedinim periodima bio
