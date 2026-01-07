Otkrivamo ko je uhapšen za ubistvo tinejdžera kod Bačke Palanke: Nenad (28) poznat po krivičnim delima, i ranije je privođen!

Kurir pre 23 minuta
Otkrivamo ko je uhapšen za ubistvo tinejdžera kod Bačke Palanke: Nenad (28) poznat po krivičnim delima, i ranije je privođen!…
Zbog sumnje da je u jednom kafiću u selu Tovariševo kod Bačke Palanke nasmrt izbo tinejdžera Nenada G. (18), policija je posle višesatne potrage uhapsila Nenada M. (28)! Kako Kurir saznaje, uhapšeni je od ranije poznat policiji po vršenju krivičnih dela. - On je u tom kraju poznat po krijumčarenju migranata, ali i po vršenju drugih krivičnih dela. Ima dosije i ranije je privođen - kaže izvor Kurira. Podsetimo, zločin se dogodio noćas oko tri sata posle ponoći u
