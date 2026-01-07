Otkriveno šta je prethodilo porodičnoj tragediji na Zvezdari: Tinejdžeru (16) i njegovom dedi se bore za život

Mondo pre 34 minuta  |  Marina Letić
Otkriveno šta je prethodilo porodičnoj tragediji na Zvezdari: Tinejdžeru (16) i njegovom dedi se bore za život

Danas oko 16 časova u beogradskom naselju Zvezdara dogodila se stravična porodična tragedija kada je šesnaestogodišnji mladić (2009. godište) iz vatrenog oružja pokušao da usmrti babu i dedu, a potom i sebe.

Prema rečima ranjene bake, krvavom piru u dvorištu porodične kuće prethodila je rasprava. U jednom trenutku, unuk je potegao vatreno oružje i ispalio više projektila: Dedi (1958) je pucao direktno u glavu, nanevši mu povrede opasne po život. Baki (1959) je ispalio hitac u predelu leve ruke. Nakon napada na njih, mladić je sebi pucao u glavu u pokušaju da izvrši samoubistvo. Iako su prve informacije ukazivale na transport ka VMA, povređeni su sa teškim traumama
