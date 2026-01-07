Tramp: SAD i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

N1 Info pre 15 minuta  |  Tanjug
Tramp: SAD i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su Karakas i Vašington postigli dogovor o izvozu venecuelanske sirove nafte u Sjedinjene Američke Države u vrednosti od dve milijarde dolara.

Prema njegovim rečima, cilj dogovora je preusmeravanje isporuka sa Kine i sprečavanje većih rezova u proizvodnji nafte u Venecueli, preneo je AP. Tramp je naveo da dogovor obuhvata između 30 i 50 miliona barela nafte koja je pod američkim sankcijama. Kako je navedeno, Bela kuća organizuje sastanak u petak sa rukovodiocima američkih naftnih kompanija, kako bi se razgovaralo o Venecueli. Prema osobi upoznatoj sa planovima, koja je želela da ostane anonimna, sastanku
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Tramp: SAD i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Tramp: SAD i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

RTV pre 35 minuta
Trump: SAD i Venecuela postigle dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Trump: SAD i Venecuela postigle dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Euronews pre 10 minuta
SAD postavljaju ultimatum Venecueli: Prekid saradnje sa Rusijom, Kinom, Iranom i Kubom

SAD postavljaju ultimatum Venecueli: Prekid saradnje sa Rusijom, Kinom, Iranom i Kubom

Sputnik pre 50 minuta
"Postigli smo dogovor" oglasio se Tramp o Venecueli, pa spomenuo i naftu

"Postigli smo dogovor" oglasio se Tramp o Venecueli, pa spomenuo i naftu

Blic pre 15 minuta
Tramp: Amerika i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Tramp: Amerika i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Sputnik pre 50 minuta
SAD i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

SAD i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Radio 021 pre 45 minuta
Tramp najavio da kreće nafta: Venecuela i SAD postigli dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Tramp najavio da kreće nafta: Venecuela i SAD postigli dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Dnevnik pre 30 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VašingtonVenecuelaKinaBela kućaDonald TrampDolarnafta

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Zapad finalizovao bezbednosne garancije za Ukrajinu, temelj za budući mirovni sporazum

UKRAJINSKA KRIZA: Zapad finalizovao bezbednosne garancije za Ukrajinu, temelj za budući mirovni sporazum

RTV pre 30 minuta
Tramp: SAD i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Tramp: SAD i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

RTV pre 35 minuta
Trump: SAD i Venecuela postigle dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Trump: SAD i Venecuela postigle dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Euronews pre 10 minuta
Grenland zatražio sastanak sa Rubijom

Grenland zatražio sastanak sa Rubijom

RTV pre 35 minuta
SAD ublažile optužnicu protiv Madura: Više ga ne smatraju liderom Kartela Sunca

SAD ublažile optužnicu protiv Madura: Više ga ne smatraju liderom Kartela Sunca

Nedeljnik pre 20 minuta