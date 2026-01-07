Tramp: SAD i Venecuela postigli dogovor o izvozu nafte vredan dve milijarde dolara

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su Karakas i Vašington postigli dogovor o izvozu venecuelanske sirove nafte u Sjedinjene Američke Države u vrednosti od dve milijarde dolara.

Prema njegovim rečima, cilj dogovora je preusmeravanje isporuka sa Kine i sprečavanje većih rezova u proizvodnji nafte u Venecueli, preneo je AP. Tramp je naveo da dogovor obuhvata između 30 i 50 miliona barela nafte koja je pod američkim sankcijama. Kako je navedeno, Bela kuća organizuje sastanak u petak sa rukovodiocima američkih naftnih kompanija, kako bi se razgovaralo o Venecueli. Prema osobi upoznatoj sa planovima, koja je želela da ostane anonimna, sastanku