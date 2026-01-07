Već su jednom telima stali pred kamione, ako zatreba, staće ponovo: Da li se sprema novi pokušaj uzurpacije bare Reve

Pre četiri godine, na bari Revi u planu je bila izgradnja deponije.

Odbranili su je tada građani i aktivisti. Radovi su obustavljeni. Ipak, mogli bi da počnu - novi, pošto je Uredbom Vlade na tom mestu u planu izgradnja luke. I osim što je to područje od međunarodnog značaja, kao stanište zaštićenim vrstama ptica, građani upozoravaju da postoje i brojne neregularnosti Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Nova godina, a priča - stara. Jer se, po svemu sudeći, posle odustajanja od namere da se napravi deponija, ponovo sprema