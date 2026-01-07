Već su jednom telima stali pred kamione, ako zatreba, staće ponovo: Da li se sprema novi pokušaj uzurpacije bare Reve

N1 Info pre 2 sata  |  Nada Živanović
Već su jednom telima stali pred kamione, ako zatreba, staće ponovo: Da li se sprema novi pokušaj uzurpacije bare Reve

Pre četiri godine, na bari Revi u planu je bila izgradnja deponije.

Odbranili su je tada građani i aktivisti. Radovi su obustavljeni. Ipak, mogli bi da počnu - novi, pošto je Uredbom Vlade na tom mestu u planu izgradnja luke. I osim što je to područje od međunarodnog značaja, kao stanište zaštićenim vrstama ptica, građani upozoravaju da postoje i brojne neregularnosti Studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Nova godina, a priča - stara. Jer se, po svemu sudeći, posle odustajanja od namere da se napravi deponija, ponovo sprema
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Sprema se uzurpacije bare Reve: Vlada planira da je pretvori u luku

Sprema se uzurpacije bare Reve: Vlada planira da je pretvori u luku

Nova pre 37 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Nova godina

Društvo, najnovije vesti »

Jovanović (CLS) i Banković (GSP): Komunalni sistem Beograda u kolapsu, sneg ga paralisao

Jovanović (CLS) i Banković (GSP): Komunalni sistem Beograda u kolapsu, sneg ga paralisao

Beta pre 2 minuta
Ponovo uspostavljena avio-linija Niš–Dortmund

Ponovo uspostavljena avio-linija Niš–Dortmund

ROMinfomedia pre 16 minuta
Stiže novi snežni talas - evakuisano 14 osoba, deo potrošača Mačvanskog i Kolubarskog okruga bez struje

Stiže novi snežni talas - evakuisano 14 osoba, deo potrošača Mačvanskog i Kolubarskog okruga bez struje

RTS pre 22 minuta
Na Božić sa Berđajevom: Umesto čestitke za Roždestvo 2025/26. godine

Na Božić sa Berđajevom: Umesto čestitke za Roždestvo 2025/26. godine

Pravda pre 21 minuta
Avioni jutros lete normalno sa "Nikole Tesle", kašnjenja pojedinačna

Avioni jutros lete normalno sa "Nikole Tesle", kašnjenja pojedinačna

Blic pre 17 minuta