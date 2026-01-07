Oblačno vreme uz ledenu kišu i intenzivne padavine: Na Božić i do 15 centimetara novog snega

U sredu se na području severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije posle podne i uveče očekuje intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 centimetara, lokalno i više.

Očekuje se oblačno i u većem delu Srbije hladno vreme, uz povećanje visine snežnog pokrivača, naročito u delovima severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije. Intenzivnije padavine uslediće posle podne i uveče, kada može pasti od 10 do 15 centimetara novog snega, lokalno i više. Na jugoistoku će biti toplije sa kišom, a ponegde je moguća i kiša koja će se lediti pri tlu. Uveče i tokom noći i u ovim krajevima očekuje se prelazak kiše u sneg. Duvaće slab i