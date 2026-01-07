Američki mediji: Prodaja nafte iz Venecuele SAD-u nastaviće se na neodređeno vreme

NIN pre 23 minuta  |  Tanjug
Prodaja nafte iz Venecuele Sjedinjenim Američkim Državama će se nastaviti na neodređeno vreme, a američke sankcije prema toj zemlji biće smanjene, javio je danas CNBC, pozivajući se na izvore bliske Beloj kući.

Izvori su naveli da će prodaja 50 miliona barela sankcionisane nafte iz Venecule Sjedinjenim Američkim Državama, kako je to najavio američki predsednik Donald Tramp, biti samo prva tranša i da će se prodaja nastaviti na neodređeno vreme. "Američke sankcije biće ukinute kao deo sporazuma", rekli su izvori. Tramp je u utorak rekao da će Venecuela predati 30 do 50 miliona barela sankcionisane nafte koja će se prodavati po tržišnim cenama. "Taj novac ću
Ključne reči

VenecuelaBela kućaDonald Trampnaftasad

