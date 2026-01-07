​Košarkaši Majamija poraženi od Minesote

Politika pre 3 sata
​Košarkaši Majamija poraženi od Minesote

​Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Entoni Edvards sa 26 poena

Košarkaši Minesote pobedili su danas u Mineapolisu ekipu Majamija rezultatom 122:94 u utakmici NBA lige. Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Entoni Edvards sa 26 poena, dok je Džejden Mekdanijels dodao 19. U ekipi Majamija, najbolji je bio Norman Pauel, koji je postigao 21 poen, dok je Tajler Hiro ubacio 17. Srpski košarkaš Nikola Jović proveo je na terenu nešto više od 26 minuta, a za to vreme zabeležio je devet poena, četiri skoka, tri asistencije, dve
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

"Luka je gazda i meni nije problem da to kažem": Lebron, na pravoslavni Božić, pred svima predao krunu Srbinu

"Luka je gazda i meni nije problem da to kažem": Lebron, na pravoslavni Božić, pred svima predao krunu Srbinu

Mondo pre 25 minuta
Jović promašivao – Dončićeva čarolija na Božić (VIDEO)

Jović promašivao – Dončićeva čarolija na Božić (VIDEO)

Vesti online pre 2 sata
Jović solidan u porazu Majamija: Dončić nezaustavljiv, dabl-dablom vodio Lejkerse do trijumfa

Jović solidan u porazu Majamija: Dončić nezaustavljiv, dabl-dablom vodio Lejkerse do trijumfa

Dnevnik pre 2 sata
Dončićevo božićno čudo: Ludačka trojka za pobedu Lejkersa nad Pelikansima!

Dončićevo božićno čudo: Ludačka trojka za pobedu Lejkersa nad Pelikansima!

Hot sport pre 3 sata
Dabl-dabl Dončića i neverovatna trojka koja je prelomila meč VIDEO

Dabl-dabl Dončića i neverovatna trojka koja je prelomila meč VIDEO

B92 pre 4 sati
Minesota pobedila Majami, devet poena Jovića

Minesota pobedila Majami, devet poena Jovića

Danas pre 5 sati
Minesota pobedila Majami, devet poena Jovića

Minesota pobedila Majami, devet poena Jovića

Nedeljnik pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBA

Sport, najnovije vesti »

(FOTO) Novak Đoković čestitao praznik emotivnom porukom: „Božić je vreme čuda“

(FOTO) Novak Đoković čestitao praznik emotivnom porukom: „Božić je vreme čuda“

Danas pre 25 minuta
Mladi bokser iz Švajcarske osvaja Srbiju: David Grošin prokrčio put do reprezentacije

Mladi bokser iz Švajcarske osvaja Srbiju: David Grošin prokrčio put do reprezentacije

Zrenjaninski pre 25 minuta
Definitivno previše za fudbalera tog kalibra: Turci troše 30 miliona evra na igrača koga nikada nećete pogoditi!

Definitivno previše za fudbalera tog kalibra: Turci troše 30 miliona evra na igrača koga nikada nećete pogoditi!

Hot sport pre 15 minuta
Žao mi je Partizana, potreban je Srbiji i evropskoj košarci. Nemanja Nedović o crno-belima i odlasku iz Zvezde: Iznenadio sam…

Žao mi je Partizana, potreban je Srbiji i evropskoj košarci. Nemanja Nedović o crno-belima i odlasku iz Zvezde: Iznenadio sam se.

Dnevnik pre 0 minuta
Nove informacije o Jokiću i povredi, Nikola hoće što pre na teren

Nove informacije o Jokiću i povredi, Nikola hoće što pre na teren

Nova pre 0 minuta