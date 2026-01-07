Grenland traži sastanak sa Rubijom zbog pretnji SAD, Bela kuća rekla da nije isključena upotreba vojske

Radio 021 pre 30 minuta  |  Hina, Tanjug
Grenland traži sastanak sa Rubijom zbog pretnji SAD, Bela kuća rekla da nije isključena upotreba vojske

Grenland je saopštio da je zatražio sastanak sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom, nakon nedavnih izjava američke vlade o ovoj danskoj teritoriji.

Ministarka spoljnih poslova Grenlanda Vivijan Mocfelt napisala je na Fejsbuku da je Grenland uputio zahtev za sastanak zajedno sa danskim ministrom spoljnih poslova Larsom Rasmusenom. Poziv je usledio nakon što je zamenik šefa kabineta Bele kuće Stiven Miler izjavio da je zvaničan stav administracije predsednika SAD Donalda Trumpa da "Grenland treba da bude deo Sjedinjenih Država" i da "niko neće ratovati sa Sjedinjenim Državama" oko budućnosti Grenlanda, prenosi
Ključne reči

FacebookBela kućaDanskaFejsbukGrenland

