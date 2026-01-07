Patrijarh Porfirije služio božićnu liturgiju u hramu Svetog Save, na Vračaru

Radio sto plus pre 28 minuta
Patrijarh Porfirije služio božićnu liturgiju u hramu Svetog Save, na Vračaru

Poglavar Srpske pravoslavne crkve (SPC) patrijarh Porfirije služio je jutros, u 9.00 časova, božićnu liturgiju u beogradskom hramu Svetog Save, na Vračaru Najradosniji hrišćanski praznik – Božić, rođenje Isusa Hrista, SPC obeležava danas jer vreme računa po strarom kelendaru.

Prva božićna liturgija služena je u crkvama u ponoć, između utorka i srede. U hramu na Vračaru služio je episkop Aleksej, vikar poglavara SPC. U svim hramovina SPC, u zemlji i rasejanju, posle liturgije čitana je poslanica koju je “svojoj duhovnoj deci” uputio patrijarh Porfirije. U njoj je ukazao da je Božić praznik mira a da je anđelska božićna pesma – “Slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja” molitva mira, jedinstva i pomirenja, utemeljena
