Vučić: Nadam se da će Rafinerija za 10 dana početi da radi i da ćemo kupiti bar još 5 odsto akcija u NIS-u

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da se nada da će Rafinerija nafte u Pančevu krenuti da radi za 10 dana.

"U poslednjem kvartalu smo imali velike neprilike oko prestanka rada Rafinerije i tako dalje. To nam je donelo dodatne muke i nadam se da će Rafinerija za 10 dana krenuti da radi", rekao je Vučić tokom gostovanja na Informeru. Vučić je ranije izjavio je da se očekuje da najkasnije do 15. januara stigne prvih 85.000 tona sirove nafte i da 17. ili 18. januara počne da radi Rafinerija, kao i da krene da proizvodi naftne derivate od 25. ili 26 januara i pozvao Ruse i
Ključne reči

Aleksandar VučićPančevoRafinerija naftenafta

