Američka vojska preuzela tanker povezan sa Venecuelom

Serbian News Media pre 1 sat
Američka vojska preuzela tanker povezan sa Venecuelom

Američka vojska preuzela je u Severnom Atlantiku naftni tanker, koji je već bio pod sankcijama SAD i koji je bio povezan sa Venecuelom.

To je rekao jedan američki zvaničnik Asošiejted presu (AP) pod uslovom da ostane anoniman i uz napomenu da se radi o osetljivim vojnim operacijama. On je dodao da je američka vojska „procenila veličinu plovila, a zatim predala kontrolu službenicima za sprovođenje zakona“. SAD su tvaj tanker pratile od prošlog meseca, jer je njegova posada pokušala da izbegne američku blokadu sankcionisanih naftnih brodova. Tanker je bio pod sankcijama SAD od 2024. godine zbog
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Iz Moskve počeli da stižu odgovori Trampu na zaplenu ruskog broda: "Ne ometajte povratak posade!" "Taj čin se može smatrati…

Iz Moskve počeli da stižu odgovori Trampu na zaplenu ruskog broda: "Ne ometajte povratak posade!" "Taj čin se može smatrati invazijom na Rusiju!"

Kurir pre 0 minuta
Američka vojska preuzela tanker povezan sa Venecuelom

Američka vojska preuzela tanker povezan sa Venecuelom

Beta pre 1 sat
Američka vojska preuzela tanker povezan sa Venecuelom

Američka vojska preuzela tanker povezan sa Venecuelom

Radio sto plus pre 40 minuta
Posle zaplene tankera „Marinera“ Žuravljov poručuje da je reč o „vojnoj invaziji“

Posle zaplene tankera „Marinera“ Žuravljov poručuje da je reč o „vojnoj invaziji“

Dnevnik pre 1 sat
(Video) Pogledajte kako je izlgedao upad američkih specijalaca na ruski tanker Helikopterski desant usred oluje u Atlantiku

(Video) Pogledajte kako je izlgedao upad američkih specijalaca na ruski tanker Helikopterski desant usred oluje u Atlantiku

Dnevnik pre 1 sat
"To je jednako napadu na rusku teritoriju": Rusi zapretili nuklearnim oružjem nakon zaplene tankera

"To je jednako napadu na rusku teritoriju": Rusi zapretili nuklearnim oružjem nakon zaplene tankera

Mondo pre 1 sat
Tramp tvrdi da je sprečio pad cele Ukrajine

Tramp tvrdi da je sprečio pad cele Ukrajine

Politika pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Venecuela

Svet, najnovije vesti »

(Video) Putinov čovek preti TRAMPU nuklearnim napadom zbog zaplene tankera izneo niz optužbi: "To je invazija na Rusiju, treba…

(Video) Putinov čovek preti TRAMPU nuklearnim napadom zbog zaplene tankera izneo niz optužbi: "To je invazija na Rusiju, treba vas udariti u nos"

Blic pre 10 minuta
(Video) Agent za imigracije usmrtio ženu nasred ulice Oglasio se Tramp, isplivao čitav snimak, na ulicama haos, gradonačelnik…

(Video) Agent za imigracije usmrtio ženu nasred ulice Oglasio se Tramp, isplivao čitav snimak, na ulicama haos, gradonačelnik besan: "Gonite se je**no iz Mineapolisa"

Blic pre 0 minuta
Košta: Grenland pripada njegovom narodu, EU neće tolerisati kršenje međunarodnog prava

Košta: Grenland pripada njegovom narodu, EU neće tolerisati kršenje međunarodnog prava

Danas pre 1 sat
Savezni agent SAD ubio demonstrantkinju u Mineapolisu, izbili protesti

Savezni agent SAD ubio demonstrantkinju u Mineapolisu, izbili protesti

Danas pre 40 minuta
Prekid radio-komunikacija s avionima u Grčkoj bio zbog njenih starih uređaja i postupka

Prekid radio-komunikacija s avionima u Grčkoj bio zbog njenih starih uređaja i postupka

Danas pre 1 sat