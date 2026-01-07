Hitna pomoć: Žena povređena noćas petardom, tri saobraćajke sa lakšim povredama

Serbian News Media pre 1 sat
Hitna pomoć: Žena povređena noćas petardom, tri saobraćajke sa lakšim povredama

Žena, starosti 55 godina, kojoj je petarda noćas povredila oko, prevezena je u Očnu kliniku na Zvezdari, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Kako je navedeno, to se dogodilo u Kneževcu, dvadesetak minuta pre 22.00 časa. Beogradska Hitna pomoć intervenisala je noćas kod tri saobraćajna udesu, u kojima nije bilo povređenih, ili su konstatovane lakše povrede. Ukupno je noćas intervenisano 122 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Na javnom mestu je intervenisano 12 puta.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Hitna pomoć: Žena povređena noćas petardom, tri saobraćajke sa lakšim povredama

Hitna pomoć: Žena povređena noćas petardom, tri saobraćajke sa lakšim povredama

Beta pre 1 sat
Hitna pomoć: Žena povređena noćas petardom, tri saobraćajke sa lakšim povredama

Hitna pomoć: Žena povređena noćas petardom, tri saobraćajke sa lakšim povredama

Radio sto plus pre 59 minuta
Nesreća u Kneževcu: Ženi petarda povredila oko

Nesreća u Kneževcu: Ženi petarda povredila oko

Nova pre 1 sat
Žena povređena noćas petardom, tri saobraćajna udesa u Beogradu

Žena povređena noćas petardom, tri saobraćajna udesa u Beogradu

N1 Info pre 3 sata
Osam osoba povređeno u udesima u Beogradu, petarda ženi povredila oko - Hitna pomoć nije stala!

Osam osoba povređeno u udesima u Beogradu, petarda ženi povredila oko - Hitna pomoć nije stala!

Blic pre 3 sata
Hitna pomoć: Žena povređena noćas petardom

Hitna pomoć: Žena povređena noćas petardom

Danas pre 3 sata
Žena povređena u eksploziji petarde u Kneževcu: Zadobila povredu oka

Žena povređena u eksploziji petarde u Kneževcu: Zadobila povredu oka

Radio 021 pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Zvezdara

Beograd, najnovije vesti »

Delovi Beograda zbog kvarova bez grejanja

Delovi Beograda zbog kvarova bez grejanja

NIN pre 39 minuta
Delovi Beograda zbog kvarova bez grejanja: Objavljen spisak opština i ulica

Delovi Beograda zbog kvarova bez grejanja: Objavljen spisak opština i ulica

Euronews pre 43 minuta
Delovi Beograda bez grejanja, "Beogradske elektrane" kažu da zaposleni rade dan i noć

Delovi Beograda bez grejanja, "Beogradske elektrane" kažu da zaposleni rade dan i noć

N1 Info pre 1 sat
Beogradske elektrane: Deo korisnika bez grejanja, otklanjaju se problemi

Beogradske elektrane: Deo korisnika bez grejanja, otklanjaju se problemi

Beta pre 1 sat
Hitna pomoć: Žena povređena noćas petardom, tri saobraćajke sa lakšim povredama

Hitna pomoć: Žena povređena noćas petardom, tri saobraćajke sa lakšim povredama

Beta pre 1 sat