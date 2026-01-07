Hitna pomoć: Žena povređena noćas petardom, tri saobraćajke sa lakšim povredama

Žena, starosti 55 godina, kojoj je petarda noćas povredila oko, prevezena je u Očnu kliniku na Zvezdari, rečeno je u beogradskoj Hitnoj pomoći agenciji Beta.

Kako je navedeno, to se dogodilo u Kneževcu, dvadesetak minuta pre 22.00 časa. Beogradska Hitna pomoć intervenisala je noćas kod tri saobraćajna udesu, u kojima nije bilo povređenih, ili su konstatovane lakše povrede. Ukupno je noćas intervenisano 122 puta, uglavnom zbog hroničnih zdravstvenih problema. Na javnom mestu je intervenisano 12 puta.