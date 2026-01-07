Martinez nema živaca za vlasnika Hapoela: Najbolji si na svetu

Sport klub pre 19 minuta  |  Autor: Saša Ozmo
Martinez nema živaca za vlasnika Hapoela: Najbolji si na svetu

Vlasnik Hapoela Ofer Janaj pokušao je da „pecne“ trenera Valensije Pedra Martineza, ali kao i u prethodnim njihovim interakcijama – španski stručnjak ispao je veći gospodin.

Za razliku od nekih prethodnih ozbiljnih svađa i rasprava, sada je Janaj pokušao da se našali: „Zdravo, Pedro, nadam se da si uživao na prvoj poziciji nekoliko dana, ali sediš na mom mestu“. Usledio je Martinezov odgovor, uz dozu ironije: „Imaš bolji tim i najbolji si košarkaški predsednik na svetu. Čestitam“. I Hapoelu i Valensiji jako dobro ide, pošto dele prvo mesto sa skorom 14-6, a izraelski predstavnik na čelu je zbog bolje koš-razlike. Valensija u 21. kolu
