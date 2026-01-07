(VIDEO) 150. gol Holanda za Siti, Mitoma golčinom spasao bod

Sport klub pre 1 sat  |  Autor: Ognjen Bojić
(VIDEO) 150. gol Holanda za Siti, Mitoma golčinom spasao bod

Fudbaleri Mančester Sitija remizirali su sa Brajtonom rezultatom 1:1 (1:0) kao domaćini u meču 21. kola Premijer lige.

Siti se dugo mučio protiv Brajtona, sve do 41. minuta kad je posle intervencije iz VAR sobe dobio jedanaesterac, posle prekršaja nad Dokuom. Precizan sa bele tačke bio je Holand, koji je loptu poslao u jednu, a golmana Verbrugena u drugu stranu. Norvežanin je tako postigao svoj 150. gol za Siti. Ipak, da Građanima neće biti lako postalo je jasno u 60. minutu, kad je Mitoma Brajtonu doneo zasluženo izjednačenje, Japanac je izuzetno precizno šutirao sa nešto više od
