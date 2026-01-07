Trifunović i Turk Telekom prekinuli Trentov niz

Košarkaši Turk Telekoma pobedili su Trento rezultatom 92:86 u meču 13. kola Evrokupa.

Turski tim je u trećem kvartalu bio najubedljiviji kada je napravio seriju od 8:0 krajem perioda i poveli dvosifrenom razlikom. Ovom pobedom su prekinuli niz Trenta od četiri trijumfa u nizu. Turk Telekom sada ima osam pobeda posle 13 mečeva, koliko ima i trećeplasirana Budućnost, dok je Trento ostao na sedam. Među liderima u turskom timu bio je i srpski košarkaš Uroš Trifunović, koji je postigao 10 poena, tri skoka i dve asistencije. Kristeon Benkston je bio