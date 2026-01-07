Trifunović i Turk Telekom prekinuli Trentov niz

Sportske.net pre 2 sata  |  Sportske.net
Trifunović i Turk Telekom prekinuli Trentov niz

Košarkaši Turk Telekoma pobedili su Trento rezultatom 92:86 u meču 13. kola Evrokupa.

Turski tim je u trećem kvartalu bio najubedljiviji kada je napravio seriju od 8:0 krajem perioda i poveli dvosifrenom razlikom. Ovom pobedom su prekinuli niz Trenta od četiri trijumfa u nizu. Turk Telekom sada ima osam pobeda posle 13 mečeva, koliko ima i trećeplasirana Budućnost, dok je Trento ostao na sedam. Među liderima u turskom timu bio je i srpski košarkaš Uroš Trifunović, koji je postigao 10 poena, tri skoka i dve asistencije. Kristeon Benkston je bio
Otvori na sportske.net

Povezane vesti »

Šta si rekao, d******o? Pogledajte iz najbližeg ugla kako je Dončić odgovorio navijaču na uvrede!

Šta si rekao, d******o? Pogledajte iz najbližeg ugla kako je Dončić odgovorio navijaču na uvrede!

Hot sport pre 1 sat
Ovo su morali da pobede: Budućnost poražena u Atini od autsajdera!

Ovo su morali da pobede: Budućnost poražena u Atini od autsajdera!

Hot sport pre 1 sat
(VIDEO) Veliki kiks: Nenad Marković šokirao Budućnost u Atini!

(VIDEO) Veliki kiks: Nenad Marković šokirao Budućnost u Atini!

Sport klub pre 2 sata
Pojavio se snimak koji sve otkriva! Ovako besnog Dončića niste nikad videli: Navijač mu dobacio da je "đubre", Luka mu…

Pojavio se snimak koji sve otkriva! Ovako besnog Dončića niste nikad videli: Navijač mu dobacio da je "đubre", Luka mu uzvratio salvom uvreda

Kurir pre 2 sata
Viknuo Dončiću da je "đubre", odmah se okrenuo ka njemu: Luka uzvratio uvrede čim je pogodio nemogući koš

Viknuo Dončiću da je "đubre", odmah se okrenuo ka njemu: Luka uzvratio uvrede čim je pogodio nemogući koš

Mondo pre 2 sata
"Luka je gazda i meni nije problem da to kažem": Lebron mu na Pravoslavni Božić pred svima predao krunu

"Luka je gazda i meni nije problem da to kažem": Lebron mu na Pravoslavni Božić pred svima predao krunu

Mondo pre 3 sata
Ovakvog saigrača Nikola Jokić nije ikada imao: Neverovatno šta radi nakon mečeva, ostavio sve bez teksta

Ovakvog saigrača Nikola Jokić nije ikada imao: Neverovatno šta radi nakon mečeva, ostavio sve bez teksta

Večernje novosti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaTelekomTurska

Sport, najnovije vesti »

Košarkaši Pariza pobedili Efes u Evroligi

Košarkaši Pariza pobedili Efes u Evroligi

Danas pre 11 minuta
Mesi bi radije bio vlasnik fudbalskog kluba nego trener kada završi karijeru

Mesi bi radije bio vlasnik fudbalskog kluba nego trener kada završi karijeru

Danas pre 1 sat
“Živimo u zabludi da smo košarkaška nacija, mladi u Srbiji jedva imaju za džeparac”: Ozbiljno upozorenje Gorana Šašića iz…

“Živimo u zabludi da smo košarkaška nacija, mladi u Srbiji jedva imaju za džeparac”: Ozbiljno upozorenje Gorana Šašića iz Borda trenera Evrolige

Danas pre 2 sata
Brajtonov poklon Arsenalu - kiks Sitija na Etihadu, Lukić i Petrović slavili protiv londonskih velikana!

Brajtonov poklon Arsenalu - kiks Sitija na Etihadu, Lukić i Petrović slavili protiv londonskih velikana!

Sportske.net pre 0 minuta
Mandić: "Tu sam za Srbiju"; Rašović: "Arenu da pretočimo u zadovoljstvo, a ne pritisak"

Mandić: "Tu sam za Srbiju"; Rašović: "Arenu da pretočimo u zadovoljstvo, a ne pritisak"

Sportske.net pre 25 minuta