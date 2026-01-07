Rojters: SAD pokušavaju da zaplene ruski tanker u Atlantiku

Sputnik pre 17 minuta
Rojters: SAD pokušavaju da zaplene ruski tanker u Atlantiku

Sjedinjene Američke Države pokušavaju da u Atlantskom okeanu zaplene naftni tanker „Marinera“, koji plovi pod zastavom Ruske Federacije i nosi ime „Marinera“, piše agencija Rojters, pozivajući se na američke zvaničnike.

Kako se navodi, SAD pokušavaju da zaplene tanker povezan sa Venecuelom nakon više od dve nedelje potere preko Atlantika. Prema navodima američkih zvaničnika, operaciju sprovode Obalska straža SAD i američke oružane snage. Ističe se da su se u vreme pokušaja zaplene u neposrednoj blizini nalazili i ruski ratni brodovi, uključujući i jednu rusku podmornicu. Zvaničnici su dodali da je Obalska straža SAD u vodama Latinske Amerike presrela i još jedan tanker povezan sa
