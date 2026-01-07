Hitno upozorenje RHMZ-a! Vreme je veoma opasno! Ove delove zemlje zavejaće sneg, evo gde će padati ledena kiša
Veći deo Srbije nalazi se na udaru snega, kiše i ledene kiše, a u jednom delu zemlje čak ima i grmljavine.
Našu zemlju zahvatila je i ledena vazdušna masa koja se širi dalje prema jugu. Sneg veje i u Beogradu. Temperature su u minusu, jedino još na krajnjem jugu koji stepen iznad 0 stepeni, ali i tamo stiže jače zahlađenje. Povodom aktuelnog vremena, hitno se oglasio RHMZ! - Na području severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije u toku večeru intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm, lokalno i više. Na istoku