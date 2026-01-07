Hitno upozorenje RHMZ-a! Vreme je veoma opasno! Ove delove zemlje zavejaće sneg, evo gde će padati ledena kiša

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Hitno upozorenje RHMZ-a! Vreme je veoma opasno! Ove delove zemlje zavejaće sneg, evo gde će padati ledena kiša

Veći deo Srbije nalazi se na udaru snega, kiše i ledene kiše, a u jednom delu zemlje čak ima i grmljavine.

Našu zemlju zahvatila je i ledena vazdušna masa koja se širi dalje prema jugu. Sneg veje i u Beogradu. Temperature su u minusu, jedino još na krajnjem jugu koji stepen iznad 0 stepeni, ali i tamo stiže jače zahlađenje. Povodom aktuelnog vremena, hitno se oglasio RHMZ! - Na području severne, zapadne, centralne i jugozapadne Srbije u toku večeru intenziviranje snežnih padavina, pa se očekuje povećanje visine snežnog pokrivača za 10 do 15 cm, lokalno i više. Na istoku
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Sneg okovao Srbiju: U Loznici 10.500 ljudi bez struje, RHMZ apelovao na oprez u saobraćaju

Sneg okovao Srbiju: U Loznici 10.500 ljudi bez struje, RHMZ apelovao na oprez u saobraćaju

Newsmax Balkans pre 4 minuta
Vremenska prognoza za četvrtak, 8. januar: Sutra ledeni dan i prestanak padavina

Vremenska prognoza za četvrtak, 8. januar: Sutra ledeni dan i prestanak padavina

Glas Zaječara pre 1 sat
​Zbog snega i leda privremene izmene na linijama 82, 38 i Eko 2

​Zbog snega i leda privremene izmene na linijama 82, 38 i Eko 2

Politika pre 24 minuta
Alarmantno upozorenje RHMZ-a! Sneg i ledena kiša pogodiće veći deo Srbije, a evo gde će biti najopasnije!

Alarmantno upozorenje RHMZ-a! Sneg i ledena kiša pogodiće veći deo Srbije, a evo gde će biti najopasnije!

Dnevnik pre 1 sat
Zabrana saobraćaja za šlepere na 40 puteva, uveče se može očekivati još snega

Zabrana saobraćaja za šlepere na 40 puteva, uveče se može očekivati još snega

Beta pre 2 sata
AMSS: Zabrana saobraćaja za šlepere na 40 puteva, očekuje se još snega

AMSS: Zabrana saobraćaja za šlepere na 40 puteva, očekuje se još snega

Nedeljnik pre 2 sata
Zabrana saobraćaja za šlepere na 40 puteva, uveče se može očekivati još snega

Zabrana saobraćaja za šlepere na 40 puteva, uveče se može očekivati još snega

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZVremenska prognozasrbijavremeolujakisaweatherledena kiša

Društvo, najnovije vesti »

Prekid autobuskog saobraćaja u beogradskom naselju Žarkovo zbog snega

Prekid autobuskog saobraćaja u beogradskom naselju Žarkovo zbog snega

Danas pre 34 minuta
Bez preke potrebe ne krećite na put. Teška mehanizacija u borbi sa mećavom kod Zlatibora: Veje jakim intenzitetom (foto)

Bez preke potrebe ne krećite na put. Teška mehanizacija u borbi sa mećavom kod Zlatibora: Veje jakim intenzitetom (foto)

Blic pre 14 minuta
Samo uz meze "nabockamo" 1.000 kalorija! A tek ako jedete sve po redu... Evo detaljno za svaki omiljeni zalogaj u Srba

Samo uz meze "nabockamo" 1.000 kalorija! A tek ako jedete sve po redu... Evo detaljno za svaki omiljeni zalogaj u Srba

Blic pre 54 minuta
Mešarović posetila ugrožena područja u Srbiji i razgovarala sa meštanima: "Doneti su zaključci o hitnim neophodnim…

Mešarović posetila ugrožena područja u Srbiji i razgovarala sa meštanima: "Doneti su zaključci o hitnim neophodnim aktivnostima" (foto)

Blic pre 39 minuta
Zaboravite so: Jednostavan kućni trik topi led na stepenicama za nekoliko sekundi

Zaboravite so: Jednostavan kućni trik topi led na stepenicama za nekoliko sekundi

Danas pre 1 sat