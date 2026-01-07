Plenković: Hrvatska neće slati vojnike u Ukrajinu

Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je da će Hrvatska nastaviti da podržava Kijev u odbrani od ruske agresije, ali da neće slati svoje trupe u Ukrajinu u okviru inicijative "Koalicije voljnih". "Mnoge zemlje su iskazale spremnost da participiraju u Koaliciji.

Neko će pomoći sa snagama na terenu kada dođe do prekida vatre, a neke zemlje poput Hrvatske, koja neće slati vojnike na teritoriju Ukrajine, nastaviće da daju druge oblike pomoći, posebno kod obnove i privredne revitalizacije Ukrajine", napisao je Plenković na platformi X nakon današnjeg sastanka "Koalicije voljnih" u Parizu. Plenković je naveo da je francuski predsednik Emanuel Makron bio domaćin još jednog sastanka na vrhu "Koalicije voljnih", kojem su