Vojska SAD zaplenila dva tankera, jedan plovio pod ruskom zastavom

Vreme pre 3 sata
Vojska SAD zaplenila dva tankera, jedan plovio pod ruskom zastavom

SAD su zarobile dva tankera zbog „kršenja američkih sankcija“, od kojih je jedan bio sa zastavom Rusije i navodno je povezan sa Venecuelom

Sjedinjene Američke Države (SAD) zaplenile su u sredu dva naftna tankera pod sankcijama, povezana sa Venecuelom – jedan u severnom Atlantiku, a drugi u Karipskom moru, saopštili su američki zvaničnici, prenosi AP. Evropska komanda SAD saopštila je da je tanker „Bela 1“ zaplenjen zbog „kršenja američkih sankcija“, a nalazio se u vodama između Škotske i Islanda, gde je pokušao da izbegne američku blokadu sankcionisanih naftnih brodova. Američke vlasti saopštile su i
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Amerikanci zaplijenili tanker koji prati ruska podmornica

Amerikanci zaplijenili tanker koji prati ruska podmornica

SEEbiz pre 1 sat
U okršaj Amerike i Rusije uključena i Britanija: Otkriveno kako su Amerikanci zaplenili tanker koji je pratila ruska…

U okršaj Amerike i Rusije uključena i Britanija: Otkriveno kako su Amerikanci zaplenili tanker koji je pratila ruska podmornica: "SAD su uputile zahtev za pomoć"

Blic pre 2 sata
Američka vojska zaplenila dva tankera, jedan plovio pod ruskom zastavom

Američka vojska zaplenila dva tankera, jedan plovio pod ruskom zastavom

N1 Info pre 4 sati
Američka vojska zaplenila tanker koji je plovio pod ruskom zastavom, oglasila se Moskva

Američka vojska zaplenila tanker koji je plovio pod ruskom zastavom, oglasila se Moskva

NIN pre 5 sati
Šef Pentagona o zapleni ruskog tankera

Šef Pentagona o zapleni ruskog tankera

Politika pre 5 sati
Vašington potvrdio da je zaplenio tanker koji je plovio pod ruskom zastavom; Moskva: Vojno osoblje SAD prekršilo konvenciju UN…

Vašington potvrdio da je zaplenio tanker koji je plovio pod ruskom zastavom; Moskva: Vojno osoblje SAD prekršilo konvenciju UN

RTV pre 6 sati
Američka komanda u Evropi: Uhapšen ruski tanker

Američka komanda u Evropi: Uhapšen ruski tanker

Sputnik pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo pravdeVenecuelaŠkotskaRusija

Svet, najnovije vesti »

(Video) Putinov čovek preti TRAMPU nuklearnim napadom zbog zaplene tankera izneo niz optužbi: "To je invazija na Rusiju, treba…

(Video) Putinov čovek preti TRAMPU nuklearnim napadom zbog zaplene tankera izneo niz optužbi: "To je invazija na Rusiju, treba vas udariti u nos"

Blic pre 11 minuta
(Video) Agent za imigracije usmrtio ženu nasred ulice Oglasio se Tramp, isplivao čitav snimak, na ulicama haos, gradonačelnik…

(Video) Agent za imigracije usmrtio ženu nasred ulice Oglasio se Tramp, isplivao čitav snimak, na ulicama haos, gradonačelnik besan: "Gonite se je**no iz Mineapolisa"

Blic pre 1 minut
Košta: Grenland pripada njegovom narodu, EU neće tolerisati kršenje međunarodnog prava

Košta: Grenland pripada njegovom narodu, EU neće tolerisati kršenje međunarodnog prava

Danas pre 1 sat
Savezni agent SAD ubio demonstrantkinju u Mineapolisu, izbili protesti

Savezni agent SAD ubio demonstrantkinju u Mineapolisu, izbili protesti

Danas pre 41 minuta
Prekid radio-komunikacija s avionima u Grčkoj bio zbog njenih starih uređaja i postupka

Prekid radio-komunikacija s avionima u Grčkoj bio zbog njenih starih uređaja i postupka

Danas pre 1 sat