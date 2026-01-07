Vojska SAD zaplenila dva tankera, jedan plovio pod ruskom zastavom

SAD su zarobile dva tankera zbog „kršenja američkih sankcija“, od kojih je jedan bio sa zastavom Rusije i navodno je povezan sa Venecuelom

Sjedinjene Američke Države (SAD) zaplenile su u sredu dva naftna tankera pod sankcijama, povezana sa Venecuelom – jedan u severnom Atlantiku, a drugi u Karipskom moru, saopštili su američki zvaničnici, prenosi AP. Evropska komanda SAD saopštila je da je tanker „Bela 1“ zaplenjen zbog „kršenja američkih sankcija“, a nalazio se u vodama između Škotske i Islanda, gde je pokušao da izbegne američku blokadu sankcionisanih naftnih brodova. Američke vlasti saopštile su i