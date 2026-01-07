Slab sneg i temperatura u minusu – ovako je izgledalo jutro u Zrenjaninu

Zrenjaninski pre 47 minuta
Slab sneg i temperatura u minusu – ovako je izgledalo jutro u Zrenjaninu

U Banatu je na snazi narandžasti meteo-alarm.

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), temperatura vazduha u Zrenjaninu jutros u 9 časova iznosila je -2 stepena Celzijusa. Subjektivni osećaj temperature, međutim, bio je -5 stepeni. U najvećem delu zemlje temperature su ispod nule, a temperatura je u plusu samo na jugu Srbije. RHMZ je naveo da slab sneg jutros pada na severu zemlje – na Paliću, u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi i Sremskoj Mitrovici, dok ledena kiša pada u Banatskom
