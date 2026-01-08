Thomas Ingenlath je novi glavni direktor dizajna Volvo Carsa

Thomas Ingenlath je novi glavni direktor dizajna Volvo Carsa

Njegovo imenovanje označava povratak jednog od najuticajnijih dizajnera u novijoj istoriji kompanije i jača vodeću poziciju Volvo Carsa u dizajnu.

Thomas Ingenlath će se pridružiti Izvršnom menadžmentu i voditi globalnu dizajnersku organizaciju Volvo Carsa u celom portfelju proizvoda. 'Oduševljen sam što se vraćam u Volvo Cars. Dizajn je temelj onoga što Volvo predstavlja. Radujem se bliskoj saradnji s timovima u celoj kompaniji, razvoju automobila koji su prepoznatljivi, relevantni i verni marki Volvo', kaže Thomas Ingenlath. Thomas Ingenlath je prethodno bio viši potpredsednik dizajna u Volvo Carsu, gde je
