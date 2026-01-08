Napeto u Mineapolisu nakon što je agent antiimigracione službe ICE ubio jednu ženu

Beta pre 43 minuta

U Mineapolisu, gradu u SAD, danas je veoma napeto pošto je federalni agent Službe za imigraciju i carine (ICE) sinoć navodno u samoodbrani ubio jednu ženu prilikom protesta zbog masovnog hapšenja imigranata koje sprovodi administracija predsednika SAD Donalda Trampa, a protesta zbog toga ubistva ima i u drugim američkim gradovima.

Demonstranti u Mineapolisu iskaljuju bes ispred zgrade federalne službe, a guverner države Minesote Tim Volc ih poziva na uzdržanost i mir. Škole su iz predostrožnosti zatvorene. Najavljena je istraga.

Državni i lokalni zvaničnici traže da agenti ICE napuste Minesotu, a građani traže da bude uhapšen i krivično gonjen agent koji je ubio ženu smatrajući da je nameravala da ga pregazi automobilom.

Ministarka za unutrašnju bezbednost SAD Kristi Noem je rekla da agenti neće otići i da će nastaviti da rade pošto su u oblasti gradova Mineapolisa i Sent Pola uhapsili više od 1.500 ilegalnih imigranata. Tamo je tamo raspoređeno više od 2.000 agenata ICE.

Ministarstvo ističe da je to najveća akcija sprovođenja antiimigracionih propisa do sada.

Demonstranti od jutros ispred federalne zgrade na obodu Mineapolisa, gde je baza za antiimigracionu operaciju ICE uzvikuju: "Dosta ICE!", "Odlazite nacisti!", "Dajte otkaze", "Hoćemo pravdu odmah!", a pripadnici granične federalne službe pokušavaju da ih odbace od kapije, prskaju ih biber-sprejom i bacaju na njih suzavac.

Protesti su se iz Mineapolisa proširili, ili su najavljeni, u Njujorku, Sijetlu, Detroitu, Vašingtonu, Los Anđelesu, Filadelfiji, San Antoniu, Nju Orleansu, Čikagu.

Demonstracije su za ovu nedelje zakazane i u manjim gradovima u saveznim državama Arizona, Severna Karolina i Nju Hempšir.

Stotine ljudi su se prošle noći okupile da ubijenoj ženi odaju počast i da pozovu javnost da se odupre hapšenju imigranata.

Bilo je i protestnih povorki po Mineapolisu a prošle su mirno.

Video snimci pokazuju agenta ICE koji prilazi automobilu zaustavljenom nasred ulice i traži od žene koja ga vozi da otvori vrata, ali automobil kreće i drugi ICE agent odmah ispaljuje ka njoj najmanje dva metka iz blizine i odskače dok auto ide ka njemu. Automobil koji vozila pogođena žena je potom skrenuo i udario u dva parkirana vozila i zaustavio se.

Ministarka Noem je postupak ubijene žene nazvala "ćinom domaćeg terorizma" protiv agenata ICE, tvrdeći da je ubijena žena "pokušala da ih pregazi, a udarila ih je vozilom", te da je jedan od agenata koji je pucao, zaštio sebe i svoje kolege.

Sličnu tvrdnju je izneo i predsednik SAD Donald Tramp braneći postupanje agenata ICE.

Ali gradonačelnik Mineapolisa Džejkom Frej okarakterisao je izjavu ministarke Noem kao "sr*nje" i rejkao da bez obzira na video snimak pokušava da ubistvo žene prdstavi kao samooodbranu agenta.

Gradonačlenik je agentima poručio da se "gube iz njegovog grada".

Žena ubijena u Mineapolisu - gradu u kojem je 2020. godine policija ubila Afroamerikanca Džordža Flojda jer ga je osumnjičila da je imao falsifikovanu novčanicu od 20 dolara - peta je žrtva u akcijama ICE koje Trampova administracija sprovodi od letos.

Njena pogibija je donela dramatičnu eskalaciju u tenzijama povodom antiimigrantskih akcija vlasti kojimase suprotstavljaju i građani i lokalni zvaničnici.

Guverner Minesote Tim Volc je rekao da je spreman da zbog krize sa ICE rasporedi Nacionalnu gardu, izrazio je gnev zbog ubistva u Mineapolicu, a građane je pozvao da mirno protestuju jer federalna vlast "hoće da se ovo pretvori u predstavu, ali mi im to nećemo dati".

(Beta, 08.01.2026)