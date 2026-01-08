Izrael spreman za napad na Liban!? Netanjahu odmah obavestio ministre: "Tramp je dao zeleno svetlo"

Blic
Izrael spreman za napad na Liban!? Netanjahu odmah obavestio ministre: "Tramp je dao zeleno svetlo"
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da SAD podržavaju izraelsku strategiju prema Libanu Ako razoružanje Hezbolaha izostane, Izrael je najavio mogućnost nezavisnih vojnih akcija Izraelski premijer Benjamin Netanjahu rekao je ministrima iz svoje vlade da je Izrael dobio zeleno svetlo od predsednika SAD Donalda Trampa za napad na Liban, preneo je večeras izraelski nacionalni emiter Kan, ne navodeći izvore. U septembru je libanska vlada odobrila plan za
