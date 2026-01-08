(MAPE) Spremite se za ekstremno leden dan! Temperatura pada na minus 16: "Vreme je veoma opasno, obezbedite zalihe hrane i lekova, ne izlazite napolje ako ne morate"

Blic pre 32 minuta
(MAPE) Spremite se za ekstremno leden dan! Temperatura pada na minus 16: "Vreme je veoma opasno, obezbedite zalihe hrane i…

Srbija se suočava sa talasom ekstremne hladnoće, sa temperaturama koje dostižu i -16 stepeni RHMZ izdao je upozorenja za ledenu kišu i opasno niske temperature Srbija se nalazi u ozbiljnom meteorološkom izazovu koji može direktno ugroziti zdravlje stanovništva.

Institut za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” i Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdali su hitna upozorenja zbog talasa hladnoće. Najkritičniji period očekuje nas sutra, kada će se veći deo zemlje suočiti sa ekstremnim mrazem, dok će u Južnobačkom okrugu biti na snazi “crveni”, najviši nivo upozorenja. Uz niske temperature koje će se spuštati do -16 stepeni, meteorolozi najavljuju i opasnu ledenu kišu koja će dodatno otežati kretanje. U vremenskoj
(BLOG) Na većini puteva u Srbiji otežan saobraćaj, problemi sa strujom, vanredna situacija u više mesta

Srbija pod snegom: Saobraćaj otežan na većini putnih pravaca, vanredna situacija u više gradova i opština

Ledeni dan u Srbiji: Otežan saobraćaj zbog snega, u nekoliko mesta i dalje vanredna situacija, nema ni struje

Jedan automobil se zaglavio, drugi sleteo: Haotičan prizor iz Barajeva, a ovo dodatno otežava stvari

Elektrodistribucija: Nove padavine izazvale nove kvarove na mreži

Na terenu širom Srbije 2.324 putara i 331 mašina, otežan saobraćaj u Beogradu

Ekipe na terenu dononoćno! Ekstremne padavine prekidaju snabdevanje strujom Elektrodistribucija Srbije objašnjava situaciju

(BLOG) Na većini puteva u Srbiji otežan saobraćaj, problemi sa strujom, vanredna situacija u više mesta

Srbija pod snegom: Saobraćaj otežan na većini putnih pravaca, vanredna situacija u više gradova i opština

(MAPE) Spremite se za ekstremno leden dan! Temperatura pada na minus 16: "Vreme je veoma opasno, obezbedite zalihe hrane i lekova, ne izlazite napolje ako ne morate"

Žena pala nasred puta i izgubila svest, građani joj odmah pritekli u pomoć: Nadležni apeluju na maksimalan oprez (video)

Ledeni dan u Srbiji: Otežan saobraćaj zbog snega, u nekoliko mesta i dalje vanredna situacija, nema ni struje

