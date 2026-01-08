(MAPE) Spremite se za ekstremno leden dan! Temperatura pada na minus 16: "Vreme je veoma opasno, obezbedite zalihe hrane i lekova, ne izlazite napolje ako ne morate"

Srbija se suočava sa talasom ekstremne hladnoće, sa temperaturama koje dostižu i -16 stepeni RHMZ izdao je upozorenja za ledenu kišu i opasno niske temperature Srbija se nalazi u ozbiljnom meteorološkom izazovu koji može direktno ugroziti zdravlje stanovništva.

Institut za javno zdravlje “Dr Milan Jovanović Batut” i Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdali su hitna upozorenja zbog talasa hladnoće. Najkritičniji period očekuje nas sutra, kada će se veći deo zemlje suočiti sa ekstremnim mrazem, dok će u Južnobačkom okrugu biti na snazi “crveni”, najviši nivo upozorenja. Uz niske temperature koje će se spuštati do -16 stepeni, meteorolozi najavljuju i opasnu ledenu kišu koja će dodatno otežati kretanje. U vremenskoj