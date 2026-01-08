Predvideo je ovaj ledeni talas, a evo šta sada prognozira! "Otopljenje, pa novi udarac zime!": Evo i kada tačno

Srbija se suočava sa intenzivnim zimskim talasom, pratećim snežnim padavinama i zaleđenim površinama Očekuje se variranje temperaturnih uslova, sa najnižim temperaturama od -10 do -2 stepeni u narednim danima Srbiju je zahvatio ledeni talas koji će obeležiti gotovo ceo januar i početak februara uz kraće periode otopljenja.

Prema rečima meteorologa Ivana Ristića ušli smo u najhladniji period ove zime i pred nama je niz ledenih dana. Pored snega, pada i ledena kiša, a uz sve to temperature su ispod nula stepeni uz oblačno i tmurno vreme bez sunčanih intervala što dodatno pojačava osećaj hladnoće. Zimu koja podseća na nekadašnje prave zime u godišnjoj vremenskoj prognozi najavio je meteorolog Ivan Ristić i prema njegovim, nakon kraćeg otopljenja, ponovo nas čeka novi nalet hladnog