Srbija bi bila u velikom problemu: Kako bi nas pogodile nove Trampove carine od 500%: "Ne bi nas izuzeli, ni ovaj put"

Blic pre 53 minuta
Srbija bi bila u velikom problemu: Kako bi nas pogodile nove Trampove carine od 500%: "Ne bi nas izuzeli, ni ovaj put"

Rastu tenzije na globalnom energetskom tržištu nakon najava da bi SAD mogle da uvedu nove carine od 500 odsto na uvoz ruskih energenata za određene zemlje. Kako će se to odraziti na svet, ali i na Srbiju?

Donald Tramp je odobrio zakon o uvođenju carina od 500 % na kupovinu jeftine ruske nafte, a TASS kaže da u predlogu zakona stoje i nafta i gas. Ekonomista Milan Beslać kaže za "Blic Biznis" da su najavljene carine prvenstveno usmerene na naftu i ciljaju zemlje koje su najveći kupci ruske lake nafte - Kinu i Indiju. Međutim, ukoliko se se lista carina proširi, što je za očekivati shodno prethodnim potezima, Srbija će biti osuđena da kupuje preskup gas. - Rusija je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Nedeljnik: Srbiji preti carina od najmanje 500 odsto na izvoz u SAD

Nedeljnik: Srbiji preti carina od najmanje 500 odsto na izvoz u SAD

Danas pre 2 sata
Srbiji preti carina od najmanje 500 odsto na izvoz robe i usluga u SAD

Srbiji preti carina od najmanje 500 odsto na izvoz robe i usluga u SAD

Biznis.rs pre 3 sata
Srbiji preti carina od najmanje 500% na izvoz robe i usluga u SAD, Tramp podržao novi zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas…

Srbiji preti carina od najmanje 500% na izvoz robe i usluga u SAD, Tramp podržao novi zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas

Rešetka pre 3 sata
Nedeljnik: Srbiji preti carina od najmanje 500 odsto na izvoz robe i usluga u SAD

Nedeljnik: Srbiji preti carina od najmanje 500 odsto na izvoz robe i usluga u SAD

Novi magazin pre 3 sata
Nedeljnik: Srbiji preti carina od najmanje 500% na izvoz robe i usluga u SAD, Tramp podržao novi zakon protiv zemalja koje…

Nedeljnik: Srbiji preti carina od najmanje 500% na izvoz robe i usluga u SAD, Tramp podržao novi zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas

Forbes pre 4 sati
Srbiji preti carina od najmanje 500 odsto na izvoz u SAD: Tramp podržao novi zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas

Srbiji preti carina od najmanje 500 odsto na izvoz u SAD: Tramp podržao novi zakon protiv zemalja koje uvoze ruski gas

Nova pre 4 sati
Srbiji preti carina od 500 odsto na izvoz robe i usluga u SAD

Srbiji preti carina od 500 odsto na izvoz robe i usluga u SAD

Pravda pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

IndijaKinaRusijaDonald Trampnafta

Svet, najnovije vesti »

„Pobedniku pripada plen“: Ovo je Trampova opsesija decenijama

„Pobedniku pripada plen“: Ovo je Trampova opsesija decenijama

Danas pre 33 minuta
Stevandić: Nemojte da ukidate Republiku Srpsku, mi ovde imamo najdublje korene

Stevandić: Nemojte da ukidate Republiku Srpsku, mi ovde imamo najdublje korene

Danas pre 8 minuta
Tramp može da zauzme Grenland bez ispaljenog metka

Tramp može da zauzme Grenland bez ispaljenog metka

Danas pre 38 minuta
Moskva se oglasila o američkoj zapleni ruskog tankera

Moskva se oglasila o američkoj zapleni ruskog tankera

Danas pre 1 sat
EUalajv: Dugoročni rizici od povlačenja SAD iz međunarodnih organizacija

EUalajv: Dugoročni rizici od povlačenja SAD iz međunarodnih organizacija

Danas pre 1 sat