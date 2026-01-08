Srbija bi bila u velikom problemu: Kako bi nas pogodile nove Trampove carine od 500%: "Ne bi nas izuzeli, ni ovaj put"

Rastu tenzije na globalnom energetskom tržištu nakon najava da bi SAD mogle da uvedu nove carine od 500 odsto na uvoz ruskih energenata za određene zemlje. Kako će se to odraziti na svet, ali i na Srbiju?

Donald Tramp je odobrio zakon o uvođenju carina od 500 % na kupovinu jeftine ruske nafte, a TASS kaže da u predlogu zakona stoje i nafta i gas. Ekonomista Milan Beslać kaže za "Blic Biznis" da su najavljene carine prvenstveno usmerene na naftu i ciljaju zemlje koje su najveći kupci ruske lake nafte - Kinu i Indiju. Međutim, ukoliko se se lista carina proširi, što je za očekivati shodno prethodnim potezima, Srbija će biti osuđena da kupuje preskup gas. - Rusija je