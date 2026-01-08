"To mu je pisalo u ugovoru u Zvezdama Granda" Otkriveno pod kojim uslovima je Keba došao u žiri muzičkog takmičenja, koleginice ga sabotirale

Dragan Kojić Keba je član žirija u emisiji "Zvezde Granda" i ima interesantan zaključen ugovor.

Ceca Ražnatović je u svojoj emisiji otkrila jedan zanimljiv detalj iz Kebinog ugovora. Dragan Kojić Keba jedan je od članova žirija u "Zvezdama Granda", a sada je otkrivena i jedna stavka koja mu je stajala u ugovoru koji je potpisao sa Grandom. O ovim detaljima javno je pričala Ceca Ražnatović. Na Blic televiziji upravo se emituje "Ceca show" na MTS Iris TV KANAL 145, a na platformama Supernova i m:SAT na broju 17 od 22.15 sati. Svedočićemo priznanjima poznatih