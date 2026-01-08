(Video) Imigracioni policajac usmrtio ženu nasred ulice Oglasio se Tramp, isplivao čitav snimak, na ulicama haos, gradonačelnik besan: "Gonite se je**no iz Mineapolisa"

Blic pre 19 minuta
(Video) Imigracioni policajac usmrtio ženu nasred ulice Oglasio se Tramp, isplivao čitav snimak, na ulicama haos…

Incident se dogodio tokom protesta protiv operacija Imigracione i carinske službe SAD (ICE) Demonstranti su izrazili negodovanje prema prisustvu federalnih agenata u gradu Jedna žena je umrla nakon što ju je američki imigracioni službenik upucao u Mineapolisu, saopštilo je Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS).

Prema zvaničnicima, incident se dogodio kada je, kako se navodi, "nasilni demonstrant" pokušao da udari službenika vozilom. Incident se dogodio u gradu gde Federalna imigraciona služba (ICE) sprovodi veliku akciju protiv ilegalnih migranata. Na društvenim mrežama pojavio se snimak ubistva. Žena je krenula da se udalji, kada su pripadnici ICE-a pokušali da je zaustave, tada jedan od njih vadi oružje i iz neposredne blizine puca u ženu u automobilu. Žena je preminula
