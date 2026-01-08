Zelenski otkrio kada bi mogao da se završi rat sa Rusijom: "Pregovori su dostigli novu prekretnicu"

Blic pre 31 minuta
Zelenski otkrio kada bi mogao da se završi rat sa Rusijom: "Pregovori su dostigli novu prekretnicu"

Zelenski je izdvojio značaj jačanja odbrane Ukrajine uz podršku evropskih partnera.

Prema njegovim rečima, Evropska unija igra ključnu ulogu u provođenju pritiska koji vodi miru Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je juče da bi ruski rat protiv Ukrajine mogao da se završi tokom kiparskog predsedavanja Savetom Evropske unije, koje će trajati prvu polovinu godine. - Kako Kipar počinje svoje predsedavanje Savetom EU, primećujemo da su pregovori dostigli novu prekretnicu zajedno sa našim evropskim partnerima i, naravno, Sjedinjenim
