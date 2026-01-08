Srbija pod snegom: Vanredna situacija u više opština, problemi sa strujom, na terenu 2.324 putara, otežan saobraćaj u Beogradu…

Zbog snega na većini putnih pravaca u Srbiji od jutros je otežan saobraćaj, uključujući i Beograd, gde je u pojedinim delovima izmenjen javni prevoz, a većina ulica je neočišćena.

Vanredna situacija proglašena je u Osečini, Loznici, Valjevu, Vladimircima, Krupnju, delu teritorije Prijepolja i u Malom Zvorniku, dok su problemi sa snabdevanjem strujom najizraženiji u Kolubarskom, Mačvanskom i delovima Zlatiborskog upravnog okruga. Iz Auto-moto saveza Srbije upozoravaju vozače na na zimske uslove na svim putevima i na poledicu i pozivaju da se na put kreću pripremljeno, sa punim rezervoarima i sa zimskim gumama. Mogući su češći zastoji,