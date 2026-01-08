Evropski indeksi uglavnom u padu, napetost na berzama zbog situacije oko Grenlanda

Euronews pre 13 minuta  |  Autor: Tanjug
Evropski berzanski indeksi su danas uglavnom u padu, cene nafte su porasle uz istovremeni pad cena zlata i pšenice, dok na tržištu vlada napetost nakon pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da će Sjedinjene Američke Države anektirati dansku teritoriju Grenland.

Akcije evropskih kompanija u sektoru odbrane kao što su Renk, Leonardo i Rajnmetal nastavile su da rastu, dok su deonice evropkih energetskih giganata BP, Šel i Ekvinor u padu zbog najave da će američke kompanije profitirati od nafte iz Venecuele nakon hapšenja predsednika južnoameričke zemlje Nikolasa Madura, prenosi CNBC. U Evropi, pažnja je usmerena na nemačke fabričke porudžbine i francuske trgovinske podatke, kao i na nove podatke evrozone o nezaposlenosti,
