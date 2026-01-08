RHMZ upozorava: Tokom večeri i noći veoma hladno, oprez vozačima zbog snega i leda

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Tanjug
RHMZ upozorava: Tokom večeri i noći veoma hladno, oprez vozačima zbog snega i leda

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je večeras da se u toku večeri i noći očekuje veoma hladno vreme, u većem delu zemlje pretežno vedro, a samo na jugu, jugoistoku i istoku umereno do potpuno oblačno, dok je na krajnjem jugu u večernjim satima još ponegde moguć slab sneg.

Tokom noći biće suvo, uz postepeno razvedravanje. Duvaće slab do umeren vetar, na istoku jak, zapadni i severozapadni, koji će tokom noći biti u skretanju na južni i jugoistočni pravac. RHMZ savetuje da svi učesnici u saobraćaju budu oprezni, zbog snega i poledice. Trenutno je najhladnije na Kopaoniku gde je izmereno -15 stepeni, -11 je na Crnom vrhu i u Sjenici, -10 u Požegi, za stepen niže, -9 u Ćupriji, Banatskom Karlovcu i na Zlatiboru. Najtoplije u Srbiji
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Sibir u Srbiji, već večeras -15 stepeni, a u ovom gradu -14! Noćas i do -20: Evo kada stiže ledena oluja

Sibir u Srbiji, već večeras -15 stepeni, a u ovom gradu -14! Noćas i do -20: Evo kada stiže ledena oluja

Telegraf pre 20 minuta
RHMZ: Tokom večeri i noći veoma hladno, oprez vozačima zbog snega i leda

RHMZ: Tokom večeri i noći veoma hladno, oprez vozačima zbog snega i leda

RTK pre 45 minuta
Sutra narandžasti meteo-alarm zbog mraza i ledene kiše, temperatura i do -14 stepeni

Sutra narandžasti meteo-alarm zbog mraza i ledene kiše, temperatura i do -14 stepeni

RTS pre 1 sat
Sutra u većem delu zemlje narandžasti meteo-alarm, temperatura i do -14 stepeni

Sutra u većem delu zemlje narandžasti meteo-alarm, temperatura i do -14 stepeni

Moj Novi Sad pre 1 sat
Ledeno vreme za početak godine: Novosađani, evo šta vas očekuje

Ledeno vreme za početak godine: Novosađani, evo šta vas očekuje

Radio 021 pre 50 minuta
Vremenska prognoza 9. januar 2026.

Vremenska prognoza 9. januar 2026.

RTS pre 2 sata
RHMZ izdao upozorenje: Tokom večeri i noći veoma hladno

RHMZ izdao upozorenje: Tokom večeri i noći veoma hladno

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SjenicaĆuprijaZlatiborKopaonikSnegRHMZ

Zabava, najnovije vesti »

Buđ vam se stvara jer ovo radite pogrešno - evropski trik koji za 15 minuta osuši ceo stan

Buđ vam se stvara jer ovo radite pogrešno - evropski trik koji za 15 minuta osuši ceo stan

Blic pre 20 minuta
Anđela Đurašković nakon porođaja prošla kroz agoniju, ovako je pričala o bolnoj temi: "Sina nisam mogla da dodirnem 7 dana"…

Anđela Đurašković nakon porođaja prošla kroz agoniju, ovako je pričala o bolnoj temi: "Sina nisam mogla da dodirnem 7 dana"

Blic pre 10 minuta
Čeda Jovanović i Aca Kos kao Labubu lutke: Svi gledaju i ne veruju! Mreže se usijale zbog jedne poruke (foto)

Čeda Jovanović i Aca Kos kao Labubu lutke: Svi gledaju i ne veruju! Mreže se usijale zbog jedne poruke (foto)

Blic pre 20 minuta
Razvodi se voditeljka Anđela Đurašković: Nakon 4 godine stavili tačku na brak, njen muž napustio porodični dom

Razvodi se voditeljka Anđela Đurašković: Nakon 4 godine stavili tačku na brak, njen muž napustio porodični dom

Blic pre 55 minuta
Zaboravite so - ovaj kućni trik topi led na stepenicama za nekoliko sekundi

Zaboravite so - ovaj kućni trik topi led na stepenicama za nekoliko sekundi

Blic pre 1 sat