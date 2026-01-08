RHMZ upozorava: Tokom večeri i noći veoma hladno, oprez vozačima zbog snega i leda

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je večeras da se u toku večeri i noći očekuje veoma hladno vreme, u većem delu zemlje pretežno vedro, a samo na jugu, jugoistoku i istoku umereno do potpuno oblačno, dok je na krajnjem jugu u večernjim satima još ponegde moguć slab sneg.

Tokom noći biće suvo, uz postepeno razvedravanje. Duvaće slab do umeren vetar, na istoku jak, zapadni i severozapadni, koji će tokom noći biti u skretanju na južni i jugoistočni pravac. RHMZ savetuje da svi učesnici u saobraćaju budu oprezni, zbog snega i poledice. Trenutno je najhladnije na Kopaoniku gde je izmereno -15 stepeni, -11 je na Crnom vrhu i u Sjenici, -10 u Požegi, za stepen niže, -9 u Ćupriji, Banatskom Karlovcu i na Zlatiboru. Najtoplije u Srbiji