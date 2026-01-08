Niš jutros dočekao očišćene ulice: Zimska služba na terenu, moguć slab sneg tokom prepodneva

Glas juga pre 1 sat
Niš jutros dočekao očišćene ulice: Zimska služba na terenu, moguć slab sneg tokom prepodneva

Tokom jučerašnjeg dana na kolovoze je bačeno oko 55 tona soli, dok je u toku noći dodatno utrošeno još 180 tona, saopštili su iz Zimske službe.

Kako navode, očišćene su sve ulice prvog i drugog stepena prioriteta, kao i brdske saobraćajnice, dok su ekipe jutros nastavile radove na ulicama sa manjim intenzitetom saobraćaja. Paralelno sa tim, u toku je i ručno uklanjanje snega i leda sa javnih površina, trotoara i prilaza. „Očekujemo da će tokom prepodneva ponovo biti slabih snežnih padavina, zbog čega su ekipe i dalje na terenu i spremne da reaguju", poručili su iz Zimske službe.
