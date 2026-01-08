Upozorenje meteorologa: Ledena kiša i ekstremna hladnoća sutra u istočnoj Srbiji

Za istočnu Srbiju izdato je upozorenje na veoma nepovoljne vremenske uslove, uz kombinaciju jakog jutarnjeg mraza i pojavu ledene kiše tokom dana i noći, za četvrtak 9. januara, objavio je RHMZ.

Jutro će u većem delu Srbije biti izuzetno hladno. Najniža temperatura u Negotinskoj krajini i okolini biće oko -4 stepena Celzijusa, dok će u ostalim delovima regiona biti hladnije, uz slab do umeren mraz, ali i stvaranje poledice. Tokom dana sa zapada stiže novo naoblačenje koje će u istočnoj Srbiji u večernjim satima i tokom noći doneti mešovite padavine, sneg i kišu. Zbog hladnog tla i temperature pri površini u minusu, kiša će se mestimično lediti, što će