Izmenjen režim saobraćaja na linijama javnog prevoza – stanje u 7 časova

Zbog otežanih uslova odvijanja saobraćaja na pojedinim putnim pravcima, došlo je do privremenih izmena trasa određenih linija javnog prevoza putnika na teritoriji Kragujevca. Kako je saopštilo JKP „Šumadija“ Kragujevac, izmene važe prema preseku stanja u 7:00 časova.

U nastavku je pregled linija koje trenutno ne saobraćaju u punoj trasi: Linija 1 Goločelo – Botunje: saobraća do Kormana Linija 3 Denino brdo – Ždraljica: saobraća do crkve u Bresnici Linija 6 Kvantaš – Grošnica: saobraća do Vojne kapije Linija 8 Višnjak – Stara opština: saobraća do Ilićeva i do stare okretnice u Bagremaru Linija 10 Erdeč – Maršić: saobraća do škole u Maršiću Linija 13 Trmbas – Grošnica: saobraća do groblja u Teferiču, bez ulaska u Trmbas Linija 14