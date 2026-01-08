Uhapšen muškarac iz okoline Žitorađe: Pretio nožem i ubo poznanika

Zbog sumnje da je jednom muškarcu pretio nožem i sprečavao ga da izađe iz stana, a drugog muškarca ubo u ruku, u Nišu je uhapšen 26-godišnji S.

S. iz okoline Žitorađe, kažu iz policije. Kako navode, S. S. se tereti za krivična dela zlostavljanje i mučenje i protivpravno lišenje slobode. On se sumnjiči da je sinoć vređao, udarao i pretio nožem 27-godišnjem poznaniku u čijem je stanu bio, kao i da ga je sprečavao da izađe iz stana. S. S. je potom izašao ispred zgrade i, kako se sumnja, nakon kraće rasprave, oštrim predmetom ubo u ruku 38-godišnjeg muškarca, pa će protiv njega biti podneta krivična prijava