Haos u Mineapolisu, hiljade ljudi izašlo na ulicu: Masovni protesti se šire, brutalno ubistvo ove žene razbesnelo Amerikance! (foto/video)

Hiljade ljudi izašle su na ulice Mineapolisa i drugih gradova širom SAD kako bi protestovale nakon što je agent Službe za imigraciju i carinu SAD (ICE) ubio američku državljanku Rene Nikol Gud (37), dok zvaničnici nude različite verzije događaja.

Demonstracije su održane širom zemlje, uključujući Njujork, Čikago, Sijetl, Finiks, Orlando i Kolumbus, Ohajo... Operacija u Minesoti u kojoj učestvuju službenici ICE deo je nacionalne akcije predsednika Donalda Trampa protiv imigranata i politički obojene istrage o optužbama za prevaru protiv nekih neprofitnih grupa iz Minesote u somalijskoj zajednici. Najmanje 56 ljudi se izjasnilo krivim otkako su savezni tužioci pod bivšom demokratskom administracijom Džoa