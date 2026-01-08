Kako Evropa planira da zaustavi Trampa: Na stolu četiri opcije za odbranu Grenlanda, uključujući vojnu!

Pretnje američkog predsednika Donalda Trampa da bi SAD mogle da preuzmu Grenland više se u evropskim krugovima ne smatraju samo pukom retorikom, već realnom mogućnošću.

Politički lideri, koji su do nedavno ignorisali Trampove sve češće izjave, sada hitno traže načine da ga zaustave, piše Politico. Alarmantnost situacije potvrđuju i diplomatski izvori iz EU. „Moramo biti spremni na direktnu konfrontaciju sa Trampom. On je u agresivnom modu i moramo reagovati“, izjavio je jedan diplomata koji prati ove rasprave. Tenzije su dodatno porasle nakon što je američki državni sekretar Marko Rubio najavio da će naredne nedelje razgovarati sa