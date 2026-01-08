Neophodno saniranje posledica nevremena u srpskim sredinama na KiM: Kancelarija će pružiti pomoć

Kurir pre 3 sata
Neophodno saniranje posledica nevremena u srpskim sredinama na KiM: Kancelarija će pružiti pomoć

Zbog problema izazvanih vremenskim nepogodama i povećanim vodostajem u pojedinim srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, Kancelarija za Kosovo i Metohiju u stalnom je kontaktu sa predsednicima opština na terenu kako bi se pratilo stanje i pružila neophodna podrška i pomoć.

Nakon što opštinske komisije na terenu popišu nastalu štetu na domaćinstvima ili infrastrukturi, biće opredeljena i upućena adekvatna materijalna pomoć neophodna za saniranje posledica poplava nastalih usled vremenskih neprilika, saopšteno je iz Kancelarije za Kosovo i Metohiju. U severnom delu Kosovske Mitrovice došlo je do izlivanja Ibra, a gradonačelnik Milan Radojević izjavio je da je do sada iz tog područja evakuisano desetak ljudi. Porast vodostaja Ibra
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

RHMZ: Tokom večeri i noći veoma hladno, oprez vozačima zbog snega i leda

RHMZ: Tokom večeri i noći veoma hladno, oprez vozačima zbog snega i leda

RTV pre 21 minuta
Srbija i dalje pod snegom – problemi sa strujom na zapadu zemlje, saobraćaj otežan na većini putnih pravaca

Srbija i dalje pod snegom – problemi sa strujom na zapadu zemlje, saobraćaj otežan na većini putnih pravaca

RTS pre 23 minuta
Kancelarija za KiM: Uputićemo adekvatnu materijalnu pomoć za saniranje posledica poplava u srpskim sredinama

Kancelarija za KiM: Uputićemo adekvatnu materijalnu pomoć za saniranje posledica poplava u srpskim sredinama

Newsmax Balkans pre 1 sat
Kancelarija za KiM: Nakon procene štete šaljemo pomoć srpskim sredinama na Kosovu

Kancelarija za KiM: Nakon procene štete šaljemo pomoć srpskim sredinama na Kosovu

Serbian News Media pre 3 sata
Kancelarija za KiM o poplavama: U stalnom smo kontaktu sa predstavnicima opština na terenu

Kancelarija za KiM o poplavama: U stalnom smo kontaktu sa predstavnicima opština na terenu

Euronews pre 3 sata
Neophodno saniranje posledica nevremena u srpskim sredinama na KiM: Kancelarija će pružiti pomoć

Neophodno saniranje posledica nevremena u srpskim sredinama na KiM: Kancelarija će pružiti pomoć

Telegraf pre 3 sata
U Valjevu i Majdanpeku proglašena vanredna situacija zbog problema izazvanih snegom i ledenom kišom

U Valjevu i Majdanpeku proglašena vanredna situacija zbog problema izazvanih snegom i ledenom kišom

RTV pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoKosovska MitrovicaMetohijaKosovo i MetohijapoplaveleposavicPopiskimibar

Društvo, najnovije vesti »

Veran Matić: Vrhovni sud utvrdio povredu zakona za Ćuruviju

Veran Matić: Vrhovni sud utvrdio povredu zakona za Ćuruviju

Danas pre 43 minuta
Koliko sati sna vam je zaista potrebno da biste ostali zdravi

Koliko sati sna vam je zaista potrebno da biste ostali zdravi

Danas pre 48 minuta
Srbija ima 250.000 nezaposlenih i dva miliona neaktvinih, ali firme ne nalaze radnike

Srbija ima 250.000 nezaposlenih i dva miliona neaktvinih, ali firme ne nalaze radnike

Bloomberg Adria pre 18 minuta
Preokret u slučaju: Apelacioni sud nezakonito presudio za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije

Preokret u slučaju: Apelacioni sud nezakonito presudio za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije

Danas pre 1 sat
Beograd put završava čišćenje ulica prvog prioriteta od snega, prelazi na druge

Beograd put završava čišćenje ulica prvog prioriteta od snega, prelazi na druge

Danas pre 1 sat