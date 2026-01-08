Razbijen lanac prostitucije u Crnoj Gori: Tri Kineskinje uhapšene, slede im novčane kazne, proterivanje i zabrana ulaska na tri godine

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica uhapsili su tri kineske državljanke zbog bavljenja prostitucijom, a osim prekršajnih kazni izrečene su im i oštre mere u skladu sa propisima o strancima.

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, operativnim radom na terenu u delu grada City kvart, u jednom stanu su identifikovane i zatečene H. H. (42), Z. D. (40) i G. H. (43), državljanke Narodne Republike Kine, koje su se bavile nezakonitim aktivnostima iz oblasti prostitucije. Nakon prikupljenih obaveštenja, one su lišene slobode zbog prekršaja iz člana 27 Zakona o javnom redu i miru, koji se odnosi na prostituciju na javnom mestu ili radnje koje podstiču na