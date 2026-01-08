Razbijen lanac prostitucije u Crnoj Gori: Tri Kineskinje uhapšene, slede im novčane kazne, proterivanje i zabrana ulaska na tri godine

Kurir pre 31 minuta
Razbijen lanac prostitucije u Crnoj Gori: Tri Kineskinje uhapšene, slede im novčane kazne, proterivanje i zabrana ulaska na…

Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica uhapsili su tri kineske državljanke zbog bavljenja prostitucijom, a osim prekršajnih kazni izrečene su im i oštre mere u skladu sa propisima o strancima.

Kako je saopštila Uprava policije Crne Gore, operativnim radom na terenu u delu grada City kvart, u jednom stanu su identifikovane i zatečene H. H. (42), Z. D. (40) i G. H. (43), državljanke Narodne Republike Kine, koje su se bavile nezakonitim aktivnostima iz oblasti prostitucije. Nakon prikupljenih obaveštenja, one su lišene slobode zbog prekršaja iz člana 27 Zakona o javnom redu i miru, koji se odnosi na prostituciju na javnom mestu ili radnje koje podstiču na
Otvori na kurir.rs

Pročitajte još

Pozajmio mu 50.000 pa "udario" kamatu: Podgoričanin uhapšen zbog zelenaštva, od oštećenog uzeo 170.000 evra

Pozajmio mu 50.000 pa "udario" kamatu: Podgoričanin uhapšen zbog zelenaštva, od oštećenog uzeo 170.000 evra

Kurir pre 4 sati
Dramatični snimci iz Podgorice! Voda potopila čitavo naselje, poplava se pruža dokle pogled doseže!

Dramatični snimci iz Podgorice! Voda potopila čitavo naselje, poplava se pruža dokle pogled doseže!

Telegraf pre 1 dan
Pretio mejlom ambasadi SAD: Policija uhapsila profesora engleskog jezika iz Rožaja

Pretio mejlom ambasadi SAD: Policija uhapsila profesora engleskog jezika iz Rožaja

Euronews pre 6 sati
Dramatične slike iz Crne Gore: Najkritičnije u Danilovgradu, ovaj kadar izlivene Zete pokazuje razmere poplave

Dramatične slike iz Crne Gore: Najkritičnije u Danilovgradu, ovaj kadar izlivene Zete pokazuje razmere poplave

Telegraf pre 6 sati
Profesor iz Rožaja: Uhapšen zbog pretećeg mejla ambasadi SAD

Profesor iz Rožaja: Uhapšen zbog pretećeg mejla ambasadi SAD

Večernje novosti pre 6 sati
Dramatične slike iz Crne Gore: Najkritičnije u Danilovgradu - reka Zeta poplavila kuće i puteve, stotine meštana Božić…

Dramatične slike iz Crne Gore: Najkritičnije u Danilovgradu - reka Zeta poplavila kuće i puteve, stotine meštana Božić dočekalo i provelo u mraku (foto)

Kurir pre 7 sati
Dramatične slike iz Crne Gore: Najkritičnije u Danilovgradu - reka Zeta poplavila kuće i puteve, stotine meštana Božić…

Dramatične slike iz Crne Gore: Najkritičnije u Danilovgradu - reka Zeta poplavila kuće i puteve, stotine meštana Božić dočekalo i provelo u mraku bez struje (FOTO)

RINA pre 7 sati

Ključne reči

Crna GoraPodgoricaKinaprostitucija

Balkan, najnovije vesti »

Razbijen lanac prostitucije u Crnoj Gori: Tri Kineskinje uhapšene, slede im novčane kazne, proterivanje i zabrana ulaska na…

Razbijen lanac prostitucije u Crnoj Gori: Tri Kineskinje uhapšene, slede im novčane kazne, proterivanje i zabrana ulaska na tri godine

Kurir pre 31 minuta
Tela bračnog para pronađena na Arubi: Muškarac iz BiH skočio sa terase, žena nađena u sobi, policija zatekla jeziv prizor…

Tela bračnog para pronađena na Arubi: Muškarac iz BiH skočio sa terase, žena nađena u sobi, policija zatekla jeziv prizor, sumnjaju na ovo

Blic pre 4 sati
Pozajmio mu 50.000 pa "udario" kamatu: Podgoričanin uhapšen zbog zelenaštva, od oštećenog uzeo 170.000 evra

Pozajmio mu 50.000 pa "udario" kamatu: Podgoričanin uhapšen zbog zelenaštva, od oštećenog uzeo 170.000 evra

Kurir pre 4 sati
Treslo se tlo u BiH: Detektovan zemljotres na području Bugojna tokom večeri

Treslo se tlo u BiH: Detektovan zemljotres na području Bugojna tokom večeri

Kurir pre 4 sati
Telo mladića pronađeno u močvari: Muškarac misteriozno nestao 4. januara

Telo mladića pronađeno u močvari: Muškarac misteriozno nestao 4. januara

Blic pre 4 sati