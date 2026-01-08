Svečanost za decu oduševila stanare. Božić Bata stigao u Kruševac prvi put posle osam decenija (foto)

U čast Novogodišnjih i Božićnih praznika u Sinđelićevoj ulici 27. u Kruševcu organizovana je svečana manifestacija za decu i sve ostale stanare.

Tako je prvi put od useljenja stanara u ovu zgradu, a neki kažu i od 1945 godine, Božić Bata podelio paketiće. Stambena zgrada u Sinđelićevoj ulici br. 27, preko puta Autobuske stanice, useljena je 1979. godine, a jedan od prvih stanara je diplomirani mašinski inženjer Grujica Ljubisavljević, sada u penziji, koji je inicirao i organizovao ovaj program, a u zgradi obavlja i funkciju volonterskog upravnika. Zgradu je projektovalo i izgradilo GP „Jastrebac“, a sada je