Kod Novosađanina u automobilu pronađena 73 paketića marihuane

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su B.

S. (2003) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je pronašla 73 paketića marihuane kod osumnjičenog koji se nalazio u automobilu, parkiranom u okolini Sremske Kamenice. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.