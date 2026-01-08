Kod Novosađanina u automobilu pronađena 73 paketića marihuane

Moj Novi Sad pre 1 sat
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Novom Sadu uhapsili su B.

S. (2003) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Policija je pronašla 73 paketića marihuane kod osumnjičenog koji se nalazio u automobilu, parkiranom u okolini Sremske Kamenice. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
Uhapšen za zlostavljanje i mučenje

Prokuplje press pre 1 sat
Uhapšen mladić iz okoline Žitorađe: pretio nožem poznaniku, pa ranio muškarca ispred zgrade

Gradski portal 018 pre 4 sati
Vređao, udarao i pretio nožem poznaniku u Nišu, pa na ulici ranio muškarca

Radio 021 pre 5 sati
Pretio poznaniku u stanu, pa ispred zgrade ubo u ruku drugog muškarca

Naissus info pre 5 sati
Uhapšen muškarac zbog sumnje da je zlostavljao, mučio i lišio slobode poznanika

Rešetka pre 5 sati
Uhapšen mladić (26) iz okoline Žitorađe: Tukao poznanika u stanu i pretio mu nožem, pa ubo u ruku muškarca na ulici

Newsmax Balkans pre 5 sati
U Nišu uhapšen mladić zbog zlostavljanja i mučenja poznanika

Medijska kutija pre 5 sati
